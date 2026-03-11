Rekabet Kurulu'ndan denetim ve mali müşavirlik sektöründeki 65 şirkete soruşturma

Rekabet Kurulu, bağımsız denetim ve mali müşavirlik faaliyetleri yürüten 65 teşebbüs ve meslek kuruluşu hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, bağımsız denetim ve mali müşavirlik hizmetlerinin, finansal piyasaların şeffaflığı, güvenilirliği ve sürdürülebilir büyümesi için ekonomik sistemin temel altyapı unsurlarından birini oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu hizmetlerin, yatırımcıların, kredi verenlerin, kamu otoritelerinin ve diğer paydaşların sağlıklı karar alabilmesi açısından kritik öneme sahip olduğuna işaret edilen açıklamada , "Dolayısıyla söz konusu hizmetlere ilişkin pazarlarda sağlıklı rekabet ortamının tesis edilmesi, sadece hizmet kalitesinin artırılması ve fiyatların rasyonel seviyelerde tutulması için değil, aynı zamanda tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinin korunarak finansal ekosistemin bütünlüğünün güvence altına alınması adına bir zorunluluktur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın detayına ilişkin bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, bağımsız denetim ve mali müşavirlik faaliyetlerini yürüten teşebbüsler ile bu teşebbüslerin dahil olduğu meslek kuruluşları hakkında yapılan incelemeler neticesinde, hizmet (çıktı) piyasalarında fiyat tespiti ve müşteri paylaşımı, iş gücü (girdi) piyasalarında ise çalışan ayartmama ve ücret tespiti anlaşmaları yapmak, gerek girdi gerek çıktı piyasalarına ilişkin bilgi değişiminde bulunmak ve ayrıca rekabeti kısıtlayıcı nitelikte teşebbüs birliği kararları almak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verilmiştir."

SORUŞTURMA AÇILAN 65 KURULUŞ

Hakkında soruşturma açılan 65 teşebbüs ve meslek kuruluşu şöyle sıralandı:

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş. BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. BDO Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. BDO Ankara Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. BDO İzmir Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. BDO Akın ve Demirel Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. BDO Yayıncılık AŞ, BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Datassist Bilgi Teknolojileri A.Ş. Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Denge Ankara Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Denge Bursa Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Denge Gaziantep Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Denge Ankara Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş. Denge Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Denge Ege Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Denge Yönetim ve Kurumsal Finansman A.Ş. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. DTT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Deloitte Danışmanlık A.Ş. DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. DRT Yönetim Hizmetleri AŞ, Deloitte Eğitim Hizmetleri A.Ş. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ, Bey Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. HSY Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. HSY Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Crowe Olgu Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Troy Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. HSY Yayıncılık ve Eğitim A.Ş. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. PKF İstanbul Yeminli Müşavirlik A.Ş. PKF Ankara Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. PKF İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. PKF İnsan Kaynakları ve Bordrolama Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. PKF İstanbul Yönetim Danışmanlığı A.Ş. PKF İstanbul Kurumsal Strateji ve Finansal Danışmanlık A.Ş. PKF İstanbul Teşvik Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. PKF Risk Yönetimi Sürdürülebilirlik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. PKF Progroup Kurumsal Yönetim Danışmanlığı A.Ş. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. PwC Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti. PwC Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. RSM Turkey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. RSM Turkey Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. RSM Turkey Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği."

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.