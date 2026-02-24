Rekabet Kurulu'ndan dev bankalara soruşturma

Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Türkiye İş Bankasıı, Yapı Kredi Bankası, Akbank'ın da içinde bulunduğu bazı bankalar ve finansal kurumlar ile diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verdi.

BloomberHT'de yer alan habere göre, Rekabet Kurulu bazı bankalar ve finansal kurumlara rekabeti ihlal ettikleri gerekçesi ile soruşturma başlatı.

Rekabet Kurulu tarafından mercek altına alınan teşebbüsler, sektörlerine göre şu şekilde:

BANKACILIK / KATILIM BANKACILIĞI:

Akbank Türk AŞ

Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ

Denizbank AŞ

HSBC Bank AŞ

ING Bank AŞ

Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ

Odea Bank AŞ

Şekerbank Türk AŞ

Türk Ekonomi Bankası AŞ (TEB)

Türkiye Garanti Bankası AŞ

Türkiye İş Bankası AŞ

Yapı ve Kredi Bankası AŞ

QNB Bank AŞ

SİGORTACILIK:

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ

Aksigorta AŞ

Bupa Acıbadem Sigorta AŞ

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ:

Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ

Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ

Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı AŞ

Ibtech Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri AR-GE Danışmanlık Destek Sanayi ve Ticaret AŞ

OBSS Teknoloji AŞ

Paycore Ödeme Hizmetleri Takas ve Mutabakat Sistemleri AŞ

Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret AŞ

Verisoft Bilgi İşlem Ticaret ve Sanayi AŞ

Vizyoneks Bilgi Teknolojileri AŞ

FATURA AĞIR OLABİLİR

Rekabet Kurulu, bu soruşturmanın açılmasının şirketlerin doğrudan suçlu olduğu anlamına gelmediğini hatırlatsa da, ihlalin tespiti halinde ciro üzerinden ağır idari para cezaları gündeme gelecek.