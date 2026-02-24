Rekabet Kurulu'ndan dev bankalara soruşturma
Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasında rekabet ihlali iddiaları üzerine aralarında çok sayıda banka ve finans kuruluşları hakkında soruşturma başlattı. Kurul, kararın ihlal anlamına gelmediğini vurguladı.
Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Türkiye İş Bankasıı, Yapı Kredi Bankası, Akbank'ın da içinde bulunduğu bazı bankalar ve finansal kurumlar ile diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verdi.
BloomberHT'de yer alan habere göre, Rekabet Kurulu bazı bankalar ve finansal kurumlara rekabeti ihlal ettikleri gerekçesi ile soruşturma başlatı.
Rekabet Kurulu tarafından mercek altına alınan teşebbüsler, sektörlerine göre şu şekilde:
BANKACILIK / KATILIM BANKACILIĞI:
- Akbank Türk AŞ
- Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ
- Denizbank AŞ
- HSBC Bank AŞ
- ING Bank AŞ
- Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ
- Odea Bank AŞ
- Şekerbank Türk AŞ
- Türk Ekonomi Bankası AŞ (TEB)
- Türkiye Garanti Bankası AŞ
- Türkiye İş Bankası AŞ
- Yapı ve Kredi Bankası AŞ
- QNB Bank AŞ
SİGORTACILIK:
- Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ
- Aksigorta AŞ
- Bupa Acıbadem Sigorta AŞ
- Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ:
- Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ
- Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ
- Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı AŞ
- Ibtech Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri AR-GE Danışmanlık Destek Sanayi ve Ticaret AŞ
- OBSS Teknoloji AŞ
- Paycore Ödeme Hizmetleri Takas ve Mutabakat Sistemleri AŞ
- Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret AŞ
- Verisoft Bilgi İşlem Ticaret ve Sanayi AŞ
- Vizyoneks Bilgi Teknolojileri AŞ
FATURA AĞIR OLABİLİR
Rekabet Kurulu, bu soruşturmanın açılmasının şirketlerin doğrudan suçlu olduğu anlamına gelmediğini hatırlatsa da, ihlalin tespiti halinde ciro üzerinden ağır idari para cezaları gündeme gelecek.