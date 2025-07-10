Rekabet Kurulu'ndan Google'a 355,1 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Google'ın "işletme reklamları" adını verdiği yeni tasarımlarının, "yerel arama hizmetleri" kararı doğrultusunda getirilen yükümlülüklere aykırı olması gerekçesiyle şirkete 355,1 milyon lira ceza verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde konuya ilişkin açıklamaya yer verildi. Açıklamada, rekabet hukukuna aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a ceza verildiği belirtildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, Google'ın "işletme reklamları" adını verdiği yeni tasarımlarının, "yerel arama hizmetleri" kararı doğrultusunda Kurul tarafından getirilen yükümlülüklere aykırı olduğu ifade edildi.

Kurul'un açıklamasında, "Google'a yükümlülükleri yerine getirmediği için 2024 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için 10 binde 5'i oranında olmak üzere toplamda 355 milyon 143 bin 672 lira idari para cezası uygulandı" ifadesi kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE CEZA VERİLDİ

2021'de verilen kararda, Google'ın genel arama sonuçlarında kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini öne çıkardığının tespit edildmesi nedeniyle firmaya yaklaşık 296 milyon lira para cezası verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Google'ın öneri sunduğu uyum sürecinin devam ettiği ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"'İşletme reklamları' adıyla sunulan ve soruşturma konusu tasarımlarla aynı nitelik ve işleve sahip yeni tasarımların Google tarafından uygulamaya alındığı tespit edildi. Yapılan tespit üzerine Google tarafından geri çekilen bahse konu tasarım ile ilgili olarak, tasarımın uygulamada kaldığı süre için Google'a günlük idari para cezası verildi."