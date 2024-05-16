Rekabet Kurulu'ndan Google'a para cezası

Rekabet Kurulu, Google'ın otel sorgularına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkladı. Şirkete günlük gelirinin on binde 5'i oranında para cezası uygulanacak.

Rekabet Kurulu, Google'a yerine getirmediği bazı yükümlülüklerini tamamlayana kadar günlük gelirlerin onbinde 5'i oranında para cezası uygulanacağını duyurdu.

NTV'nin haberine göre; kurumdan yapılan açıklamada, Google'ın "yerel arama hizmetleri" kararı doğrultusunda getirilen yükümlülükleri otel sorguları bakımından yerine getirmediği belirtilerek şöyle denildi:

"Google'a 15 Nisan tarihi itibarıyla başlamak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine kadar yürütülmek üzere 2023 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için onbinde beşi oranında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."