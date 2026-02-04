Rekabet Kurulu'ndan Google'a yeni soruşturma

Rekabet Kurulu, Google'ın telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin ve uygulama geliştiricilere getirdiği yeni kuralların, piyasadaki rekabeti engelleyip engellemediğine ilişkin soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Android telefonların işletim sisteminden uygulama marketindeki seçeneklere kadar pek çok detay soruşturmanın odağına alındı.

Soruşturma kapsamında, Google'ın telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin ve uygulama geliştiricilere getirdiği yeni kuralların, piyasadaki rekabeti engelleyip engellemediği incelenecek.

2018'de aldığı cezadan sonra Google'ın sözleşmelerini rekabete gerçekten açıp açmadığı kontrol edilecek.

Getirilen yeni yükümlülüklerin, alternatif uygulamaların önünü kesip kesmediği değerlendirilecek.

Soruşturma, mobil ekosistemin geleceğini belirleyecek.