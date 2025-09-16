Rekabet Kurulu'ndan OGM Prodüksiyon ile Star TV hakkında karar

Rekabet Kurulu, dizi ve film gibi kreatif içeriklerin prodüksiyonu alanında faaliyet gösteren OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri AŞ (OGM) ile ulusal televizyon yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Startv Medya Hizmetleri AŞ (Star TV) hakkında yürütülen soruşturmanın, alınan taahhüt üzerine sonlandırılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun resmi sitesinde konuya ilişkin karar yayımlandı.

Kararda yer alan açıklamada, soruşturma kapsamında OGM ve Star TV arasındaki sözleşme dolayısıyla, Star TV'nin OGM dışındaki bir yapımcı ile OGM'nin de Star TV haricindeki bir televizyon kanalı ile çalışmasının engellenmesinin ele alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, şirketlerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen soruşturmanın, tarafların sunmuş olduğu taahhütlerin Kurulca kabul edilmesiyle sonlandırıldığı bildirildi.

Kurul'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sunulan taahhütlerin Rekabet Kurulu tarafından kabulü ile Star TV'nin OGM dışındaki diğer yapımcılarla, OGM'nin de istediği televizyon kanallarıyla çalışma imkanı söz konusu olabilecektir. Bu çerçevede ilgili taahhütler ile münhasırlık içeren anlaşmanın rekabeti sınırlayıcı etkileri ortadan kaldırılmıştır."