Rekabet Kurulu'ndan Viking Kağıt'a soruşturma

Rekabet Kurulu, temizlik ürünleri pazarında faaliyet gösteren ve Lily, Terra, Senso, Pufla ve Select markalı ürünleri bünyesinde bulunduran Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ'ye soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ'ye rekabet soruşturması başlattı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Lily, Terra, Senso, Pufla ve Select markalı ürünleri bünyesinde bulunduran şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Kurul, temizlik ürünleri pazarında tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, ıslak mendil, kolonya ve kutu mendil üretimi ile satışı alanlarında faaliyet gösteren Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açtı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.