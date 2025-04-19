Rekabet Kurulu onayladı: Tofaş, Stellantis Türkiye'yi satın alıyor

Rekabet Kurulu, Stellantis Türkiye'nin, Tofaş tarafından devralınması işlemine onay verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul ederek Tofaş Türk Otomobil AŞ'nin, Stellantis N.V'ye ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin devralma işlemini onayladı.

Söz konusu "iznin tarafların yatırım yapma şartına" bağlanması, Kurum tarihi bakımından bir ilki oluşturuyor.

Taraflarca sunulan taahhütlerin "bir yatırım planını ve dağıtım, satış kanalında alınan tedbirlerin yanı sıra yerli üretimin korunmasını" da kapsadığı ifade edildi.

Kurul, nihai inceleme aşamasında, çok sayıda rakip teşebbüsün ve üçüncü tarafın görüşlerini aldı.

Tarafların Ekim 2024'te sundukları ilk taahhüt paketi Rekabet Kurulu tarafından yeterli görülmeyerek reddedilmişti.