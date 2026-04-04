Rekabet Kurulu’ndan Google’a soruşturma: Faturalandırma sistemi mercek altında

Türkiye’de dijital reklam pazarını domine eden teknoloji devi Google, faturalandırma süreçlerinde reklam verenler arasında ayrımcılık yaptığı ve vergi yükümlülüklerini maliyet avantajına çevirdiği iddiasıyla mercek altına alındı.

Rekabet Kurulu, teknoloji devinin pazar gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek için devasa bir soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, küresel teknoloji devi Google’ın reklam faturalandırma süreçlerine yönelik ciddi iddialar üzerine harekete geçti.

Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi’nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla resmi soruşturma açılması kararlaştırıldı.

REKLAM VERENLER ARASINDA 'VERGİ' UÇURUMU MU YARATILDI?

halktv.com.tr'de yer alan habere göre soruşturmanın odağında, Google’ın hem reklam verenlere hem de reklam ajanslarına yönelik gerçekleştirdiği farklı tüzel kişilikler üzerinden faturalandırma pratiği yer alıyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre incelemenin temelini şu teknik ayrım oluşturuyor:

Stopaj Yükümlülüğü Farkı: Google İrlanda (Google Ireland Limited) üzerinden fatura alan reklam verenler Türk vergi mevzuatı gereği stopaj ödemekle yükümlü tutulurken, Google Türkiye üzerinden faturalandırılan müşteriler bu yükümlülüğe tabi olmuyor





Maliyet Eşitsizliği: Bu durum, aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler arasında farklı maliyet etkileri yaratarak haksız rekabete yol açıyor





Hakim Durumun Kötüye Kullanılması: Kurul, Google'ın bu sınıflandırmaları yaparken objektif davranıp davranmadığını ve bazı teşebbüslere karşı ayrımcı sonuçlar doğurup doğurmadığını araştırıyor





BULGULAR YETERLİ BULUNDUĞU İÇİN SORUŞTURMAYA DÖNÜŞTÜ

Ocak 2026'da başlatılan ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler, Rekabet Kurulu’nun 5 Mart 2026 tarihli toplantısında masaya yatırıldı. Elde edilen verileri "ciddi ve yeterli" bulan Kurul, meseleyi derinlemesine incelemek üzere soruşturma safhasına geçilmesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında Google'ın;

Reklam verenleri ve ajansları hangi kriterlere göre gruplandırdığı,





Bu gruplandırmanın tarafsız olup olmadığı,





Sınıflandırmanın faturalara yansıma biçimi ve yarattığı maliyet yükü,





Başka ayrımcı davranışların sergilenip sergilenmediği,ayrıntılı bir şekilde mercek altına alınacak.

DİJİTAL REKLAM PAZARINDAKİ YAPI

Rekabet Kurulu, dijital reklamcılık sektörünün çok taraflı yapısına dikkat çekerek; sistemin reklam verenler, yayıncılar (internet siteleri, uygulamalar) ve reklam teknolojisi sağlayıcıları arasında otomatik yazılımlar üzerinden döndüğünü vurguladı.

Bu sistemde reklam ajansları, reklam verenlerin bütçelerini yönetip strateji geliştirirken; Google'ın sunduğu faturalandırma modellerinin bu ajanslar ve müşteriler üzerinde yarattığı maliyet baskısının pazarın dengesini bozup bozmadığı soruşturmanın ana eksenini oluşturuyor.