Rekabet Kurulu’ndan MediaMarkt’a 'kartel' cezası: 330 milyon TL

Rekabet Kurulu, MediaMarkt Turkey Ticaret Limited Şirketine (MEDIAMARKT) 330 milyon 322 bin 816 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ ve MEDIAMARKT arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, topla-dağıt karteli niteliği sergileyen anlaşma ve/veya uyumlu eyleme taraf olmak suretiyle söz konusu kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle MEDIAMARKT'a 330 milyon 322 bin 816 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. (MEDIAMARKT) arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulunun (Kurul) 20.02.2025 tarih ve 25-07/177-M(2) sayılı kararı ile yürütülen soruşturma kapsamında MEDIAMARKT’ın topla-dağıt karteli niteliği sergileyen bir anlaşma ve/veya uyumlu eyleme taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle anılan teşebbüse Kurulun 02.04.2026 tarih ve 26-11/343-130 sayılı kararıyla 330.322.816,48-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."