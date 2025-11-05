Rekabet Kurumu, Ferrero ile görüşecek: 'Cezaya çarptırılabilir'

Ferrero'nun yükselen fiyatlar nedeniyle Türkiye'den fındık alımını durdurduğunu açıklamasının ardından Rekabet Kurumu'ndan yeni bir açıklama geldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle "Ferrero'nun yüksek sezonda kabuklu fındık alımı taahhüt miktarının revize edilmesiyle ilgili talebe ilişkin" şirketle Perşembe günü bir görüştürme gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Haberde ayrıca Rekabet Kurumu Başkanı Küle'nin "şirketin taahhütünü yerine getirmemesi durumunda bir önceki yılın cirosu üzerinden para cezasına çarptırılabileceğini" ifade ettiği belirtildi.

Ferrero'nun ise konuyla ilgili yorum yapmayacağı belirtildi.

Ferrero'ya yönelik önceki soruşturma, şirketin 2024 yılında Rekabet Kurumu'na taahhütlerde bulunmasının ardından durdurulmuştu.