Rekabet Kurumu, Edenred Kurumsal Çözümler AŞ (EDENRED), Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ (MULTİNET), Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri AŞ (PLUXEE) ve Set Kurumsal Hizmetler Ticaret AŞ (SETCARD) hakkında soruşturma açtı.

  • 08.09.2025 11:18
  • Giriş: 08.09.2025 11:18
  • Güncelleme: 08.09.2025 11:21
Rekabet Kurumu'ndan yemek kartı devlerine soruşturma
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Rekabet Kurumu, yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler hakkında soruşturma başlattı.

Kurumun açıklamasına göre; Edenred Kurumsal Çözümler AŞ (Edenred), Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ (Multinet), Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri AŞ (Pluxee) ve Set Kurumsal Hizmetler Ticaret AŞ (Setcard) soruşturma kapsamında bulunuyor.

NTV'nin haberine göre; açıklamada, “Soruşturma kapsamında; Türkiye’de yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard tarafından ihalelerde danışıklı hareket etme, müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi uygulamalarla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediği incelenecektir” ifadelerine yer verildi.

