Rekabet Kurumu raporu: 2025’te 416 işlem incelemeye alındı

Rekabet Kurumu, geçen yıl 416 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini incelemeye aldı.

Kurum, "2025 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"nu yayımladı.

Buna göre geçen yıl Kurum tarafından 416 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi.

Özelleştirmeler hariç, bunlardan 162'inde hedef şirket Türkiye kökenli olurken incelenen işlemlerin bildirilen bedeli 466 milyar 113 milyon lira oldu.

Aynı dönemde toplam işlem bedeli yaklaşık 108 milyar 45 milyon lira olan 19 özelleştirmeye ilişkin inceleme gerçekleştirildi. Böylece, 2025'te Türkiye kökenli şirketler için 181 işlemin bedeli yaklaşık 574 milyar 159 milyon lira olarak belirlendi.

Aynı dönemde incelenen 19 özelleştirme, "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı", "ev eşyalarının toptan ticareti" ile "kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı" sektörünün muhtelif alt kollarına ilişkin oldu. Bildirilen en yüksek bedelli özelleştirme işlemi yaklaşık 54 milyar 630 milyon lirayla "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" alanında kaydedildi.

Özelleştirme işlemlerinden 7'si Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından gerçekleştirildi.​​​​​​​

İŞLEMLER ORTALAMA 10 GÜNDE KARARA BAĞLANDI

Yabancı yatırımcılarca geçen yıl 55 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörüldü. Bu yatırımcılar arasında işlem bazında ilk sırada 9 ile Almanya, ikinci sırada 6 ile Fransa kökenliler yer aldı.

Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı yatırımcılarca gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı 277 milyar 462 milyon lira oldu. Söz konusu değer, 2013'ten beri kaydedilen en yüksek ikinci gerçekleşme olarak kayıtlara geçti.

Yabancıların geçen sene yurt dışında gerçekleştirdiği 219 birleşme ve devralma işlemi de incelendi. Bu işlemlerde bildirilen toplam işlem bedeli 18 trilyon 854 milyar lira oldu. Bazı başvurular ise kontrol değişikliği gerçekleşmemesi nedeniyle kapsam dışı olarak değerlendirildi.

Yabancıların Türkiye'de ve yurt dışında 274 işlem gerçekleştirdiği görüldü. Bunlar ekonomik faaliyet alanlarına göre işlem bedeli baz alınarak sıralandığında, dünya genelinde yazılım programlarının yayımlanması, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetleri, parasal aracı kuruluşların faaliyetleri, temel kimyasal maddelerin kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı sektörleri öne çıktı.

Rekabet Kurulu, birleşme ve devralma işlemlerini son bildirim tarihinden itibaren ortalama 10 günde karara bağladı. Kurul, söz konusu dönemde 2 işlemi nihai incelemeye aldı. Söz konusu işlemlerden birine taraflarca sunulan taahhütler doğrultusunda izin verilirken diğeri için inceleme süreci devam ediyor.