Rekabet Kurumu ve TBMM'de Google için kritik gün

Google, Rekabet Kurumu'ndaki savunmasının ardından TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda Dijital Telif Yasası için dinlenecek.

Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan Google ekonomik bütünlüğü hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma aşamasına gelindi. Rekabet Kurumu, Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığını belirlemek amacıyla başlattığı soruşturmanın sözlü savunma toplantısını 25 Haziran 2024 tarihinde saat 10.30’da Rekabet Kurumu merkez binasında gerçekleştirecek.

Soruşturma, Google'ın arama motoru sonuç sayfasında sunduğu "videolar", "kullanıcılar bunu da sordu", "çeviri kutucuğu", "spor kutucuğu", "hava durumu kutucuğu" gibi özelliklerin, içerik sağlayan internet sitelerinin aleyhine olacak şekilde ön plana çıkarıldığı ve bu sitelerin daha alt sıralarda gösterilerek trafik kaybetmelerine neden olduğu iddialarını inceliyor. Bu durumun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediği araştırılıyor.

Toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenler çevrim içi olarak katılabilecekler. Dinleyicilerin, Rekabet Kurumu’nun internet sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, katılım formunu toplantı saatinden en geç yarım saat öncesine kadar doldurmaları gerekiyor.

GOOGLE, TBMM'DE SUNUM YAPACAK

Öte yandan Google'ın yarınki ikinci durağı ise TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olacak.

Google olmak üzere arama motorlarının ve dijital platformların Türkiye'de yayıncılara ödeme yapmaması nedeniyle, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Başkanlığı'nda Dijital Mecralar Komisyonu oluşturulmuş ve TBMM'de "Dijital Telif Yasası" ile ilgili çalışmalara başlanmıştı.

Geçtiğimiz ay ilk toplantısını yapan Dijital Mecralar Komisyonu, 25 Haziran Salı günü "Dijital Telif Yasası" gündemi ile tekrar toplanacak. Komisyonda Google yetkilileri dinlenecek.

AKP’li Hüseyin Yayman, geçtiğimiz ay komisyonun ilk toplantısında "Fikri Sanat Eserleri Kanunu’nu yayıncıların telif haklarını korumaktan çok uzak. Bunu mutlaka güncellememiz gerekiyor. Komisyonumuza bu dönem tarihi bir görev düşüyor" açıklamasında bulunmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da, TBMM'de çalışmaları devam eden Dijital Telif Yasası düzenlemesiyle ilgili olarak, "Dijital Telif Yasası genel itibarıyla içerik üreten kişi ile kurum ve kuruluşların ürettikleri içeriğe ilişkin telif haklarını koruma altına almayı amaçlıyor. Yani bir şekilde emek hırsızlığının önüne geçmek istiyor. Meclis’teki çalışmalar devam ediyor ve birkaç kurumla birlikte bu çalışmalar yürütülüyor" dedi.