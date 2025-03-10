Rekabet Kurumu’ndan perakende sektörüne inceleme: BİM, Migros, Şok ve Carrefoursa’ya soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu, perakende sektörüne yeni soruşturma açtı.

BİM'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu'nun aralarında BİM'in de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığını bildirdiği açıklandı.

Bloomberght'nin haberine göre; Carrefoursa, Şok ve Migros da KAP'a yaptıkları ayrı açıklamalarda soruşturma açıldığını belirtti.

Açıklamalarda, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılmasının, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.

BİM'E CEZA KESİLMİŞTİ

Rekabet Kurulu market zinciri BİM'e yerinde incelemeyi engellediği gerekçesiyle 1,3 milyar liralık cezalık ceza kesmişti.

BİM yıllık cirosunun binde 5'ine denk gelen bu cezaya itiraz edeceğini açıklamıştı.