Reklam Kurulu'ndan 'yanıltıcı' reklamlara yaklaşık 32,5 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, mevzuata aykırılık tespit ettiği reklamlar için 32,5 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kurulun 13 Mart'taki toplantısında karara bağladığı 141 dosyadan 131'inin mevzuata aykırı bulunduğu, bir dosya hakkında da tedbiren durdurma kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında durdurma cezasının yanı sıra 32 milyon 481 bin 507 lira idari para cezası, ayrıca dosyalardan 5'inde "tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için erişim engeli idari tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı" ifade edildi.

Açıklamada, hazır giyim sektöründe "indirimli satışlar, teknoloji sektöründe belirtilen niteliklerin üründe bulunmaması veya bu özelliklerin Türkiye'de kullanılamamasına ilişkin bilgilerin verilmediği tanıtımlar ile sıfır faiz vaadiyle gerçekleştirilen yanıltıcı reklamlara" ilişkin konuların öne çıktığına işaret edildi.

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE 4,8 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Açıklamada, Reklam Kurulunca yakından takip edilen indirimli satış kampanyalarına ilişkin denetimlerden birinin de hazır giyim sektöründe gerçekleştirildiği belirtilerek, denetim sonucunda aykırılık tespit edilen 8 dosya için 4 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ilgili firmanın ve bir otomotiv firmasının tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle idari yaptırım kararı alındığına işaret edildi.

SIFIR FAİZLİ KREDİ REKLAMLARI İNCELENDİ

Açıklamada, son dönemde otomotiv şirketlerinin "yüzde sıfır faiz" temasıyla yürütülen kampanyalara ilişkin reklamların tedbiren durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Türkiye'de satışa sunulan bazı ayakkabıların yurt dışı internet sitelerinde yayınlanan tanıtımlarında, ürün bileşeninde domuz derisi kullanıldığı belirtilmesine rağmen Türkiye'deki satış sayfasındaki ürün açıklamalarında "deri", "doğal deri" gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, Kurulca ürün içeriğine ilişkin tüketicilerin eksik bilgilendirildiği tespit edilen 4 firma hakkında durdurma cezası ile 3 milyon 457 bin 160 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.