Reklam yaptıkları sistem hâlâ çürük

Tamara Öykü BAYAR

Aile hekimliği sistemine ilişkin yönetmelik bir kez daha değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Değişikliği ile daha önce Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) 6 ay boyunca gelmeyen kişiler için aile hekimine uygulanan ceza, hastanın 1 yıl gelmemesiyle uygulanacak. Düzenlemenin bir aldatmaca olduğunu savunan hekimler tepki gösterdi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Kasım 2024’te çıkarılan yönetmelikteki sorunlara dikkat çekerek, meslek örgütlerinin birçok maddeye karşı dava açtığını anımsattı. Eryazğan, yayımlanan yeni düzenlemeyle ilgili yapılan açıklamaların algı yaratmaktan öteye geçmediğini belirtti.

YENİ YÖNETMELİKLE SÜREÇ DEĞİŞMEDİ

Yeni yönetmelikle birlikte maaş kesintisine ilişkin süre 6 aydan 1 yıla çıkarılsa da bu yalnızca belirli hasta grupları için geçerli olduğunu söyleyen Eryazğan şu ifadeleri kullandı:

“Yönetmelik maddelerini hukuk komisyonlarımız, avukatlarımız ve biz incelediğimizde bunun böyle olmadığını, gerçekte durumla bağdaşmadığını, nüfusların hâlâ 6 ay içerisinde gelmediği durumlarda aile hekimliği ve aile sağlığı çalışanlarına maaş kesintisi yapılacağını gördük. Yeni olan ise hamileler, lohusalar, bebekler ve çocuklar gibi bazı nüfus grupları bu kesintiden muaf tutulacak ve bu nüfus grupları için süre 1 yıl olacak. Geri kalan nüfus için 6 ay kuralı aynen geçerli. Yani değişen bir şey yok.”

Ödeme ve teşvik ile ilgili bazı maddelerde formül ve içerik değişiklikleri yapıldığını fakat bu değişikliklerin göstermelik olduğunu vurgulayan Eryazğan, asıl ihtiyaç duyulanın kalıcı ve meslek örgütleriyle birlikte hazırlanacak bir Aile Hekimliği Kanunu olduğunu ifade etti.

Eryazğan özetle şöyle devam etti:

“Aile hekimliği sistemi sürekli değişen mevzuatlarla istikrarsızlaştırılıyor. Yaklaşık 10 yılda 30 kez yönetmelik değişti. Artık hekimlerin işe gitmek istemediği, geri çekildiği bir dönem yaşıyoruz. Aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları sürekli değiştirilen, mahkeme kaybetmemek için yan yollara sapılan ve bu şekilde kamuoyunun aldatıldığı yönetmelik değişiklikleri istemiyor. Özlük haklarını tamamen koruyan, emekliliğe yansıyacak gerçek haklarımızı veren bir aile hekimliği kanunu istiyoruz. Bunun meslek örgütleriyle bir arada yapılmasını istiyoruz.”

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir’de yönetmelik değişimine tepki gösterdi.

Kandemir şunları söyledi:

“Bakanlık yine değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Ne yazık ki bu haliyle de mağduriyetler çözülmeyecek. Masa başından, sahadan kopuk yönetmelikler yerine bu işi asıl yapan meslek örgütleriyle birlikte çalışılmalı. Artık yamalı bohça şeklinde yönetmeliklerden vazgeçilmeli. Bu kesinti ne bilime ne mantığa ne de vicdana uymaktadır. Hasta memnuniyeti adı altındaki hekim, ebe puanlama maddesi ve aile hekiminin ilaç yazmasına kota getiren maddeler de kamu sağlık hizmetinde kabul edilemez.”

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ESKİ YENİDEN FARKLI DEĞİL

Aile hekimlerine kendilerine kayıtlı hasta sayısına göre ödeme yapılıyor bu kapsamda eski yönetmeliğe göre son 6 ayda aile hekimlerine muayene olmaya gitmeyen kayıtlı hastalar için hekimlerin maaşlarında kesinti yapılması öngörülüyordu.