Reklamcılar Platformu'ndan rapor: Sektör büyüyor, reklam emekçisi yoksullaşıyor

Reklamcılar Platformu, Ocak 2025’te yayımladığı Taban Ücret Politikası Raporu’nu, değişen ekonomik koşullar doğrultusunda güncelledi. Ocak 2026 Taban Ücret Politikası Raporu, yüksek enflasyon, artan yaşam maliyetleri ve sektörde derinleşen gelir dengesizliği karşısında reklam emekçilerinin asgari yaşam koşullarını görünür kılmayı amaçlıyor.

Platform tarafından yapılan açıklamada, son bir yıl içerisinde reklamcıların gelir ve alım gücünün ciddi biçimde eridiği, “olması gereken” ile “mevcut durum” arasındaki farkın hızla açıldığı vurgulandı.

"BU RAPOR BİR TEMENNİ DEĞİL, GERÇEKLERİN TOPLAMIDIR"

Rapora göre bu çalışma; yöneticilerin “şartlar”, “piyasa koşulları” gibi gerekçelerle belirlediği ücretlerin karşısına, tamamen veriye dayalı bir asgari sınır koymayı hedefliyor. Platform, bu sınırın ajansların kendi iç ücret politikalarını oluştururken dikkate alması gereken temel bir referans olması gerektiğini vurguluyor.

SEKTÖR BÜYÜRKEN, EMEK NEDEN YOKSULLUK SINIRINDA?

Raporda dikkat çeken en önemli başlıklardan biri, sektörün ekonomik büyüklüğü ile çalışanların yaşam koşulları arasındaki çelişki. Verilere göre:

Türkiye’de toplam medya ve reklam yatırımları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 78,9 artarak 253,6 milyar TL seviyesine ulaştı.

Türkiye, medya yatırımları açısından en hızlı büyüyen ülkelerden biri konumunda.

Deloitte’un Nisan 2025 tarihli raporu da sektördeki yatırım artışının sürdüğünü ortaya koyuyor.

Bu tabloya rağmen reklam sektöründe çalışan emekçilerin önemli bir bölümünün yoksulluk sınırına yakın ücretlerle çalıştığına dikkat çekiliyor. Platform bu noktada şu soruyu gündeme getiriyor: “253,6 milyar TL’lik hacme ulaşan ve dünyanın en hızlı büyüyen reklam pazarlarından biri olan bir sektörde, bu büyümeyi yaratan emek neden hâlâ geçim mücadelesi veriyor?”

YAŞAM MALİYETLERİ ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE

İstanbul’da yaşayan bir reklam emekçisinin yaşam maliyetindeki yıllık artışın yüzde 40,61 seviyesine ulaştığı ifade edilen raporda, yalnızca resmi enflasyon oranında yapılan zamlar, tek başına kira artışını bile karşılamaya yetmediği dile getirildi.

OCAK İÇİN BELİRLENEN TABAN ÜCRETLER

Mesleğe ilk adımını atmış, yeni mezun bir reklam çalışanının başlangıç ücretinin en az 63.161 TL olması gerektiği vurgulanan raporda, “Bu veriler doğrultusunda belirlenen Ocak 2026 Taban Ücret Sınırları, yalnızca “hayatta kalma” maliyetini esas alıyor, sektörün büyümesinden doğan refah payını içermiyor” denilerek belirlenmesi gereken ücretler şöyle sınırlandı: