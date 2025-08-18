Reklamlar yandaşa aktı

Halk Bankası ve Vakıflar Bankası’nın ardından, Ziraat Bankası da 2025’in ilk yarısına yönelik finansal raporlarını tamamladı.

Rapor, bankanın reklam ve ilan harcamasının Ocak-Haziran 2025 döneminde rekor seviyeye ulaştığını gözler önüne serdi.

İktidara yakın basın yayın organlarını reklam yoluyla desteklediği öne sürülen Ziraat Bankası’nın 2025’in ilk yarısındaki reklam-ilan harcaması, 2024’ün ilk yarısına oranla yüzde 84 arttı.

ELEŞTİRENE REKLAM YOK

Kamu bankalarının reklam ve ilan tercihleri, AKP hükümetleri döneminde giderek daha da tartışmalı hale geldi. Sermaye gruplarına dev krediler sağlayan kamu bankalarını, “Reklam ve ilanlar ile iktidara yakın medya kuruluşlarını da fonladığı” öne sürüldü. BirGün, Cumhuriyet, Evrensel ve Sözcü gazeteleri başta olmak üzere, eleştirel haberler yayımlayan gazetelere tek sütun ilan vermeyen kamu bankalarının reklamları, iktidara yakınlıkları ile bilinen gazetelerde çarşaf çarşaf yer aldı.

Tartışmalar, gözlerin kamu bankalarının reklam harcamasına çevrilmesine neden oldu. Halk Bankası’nın 1,4 milyar TL, Vakıflar Bankası’nın ise 921 milyon TL reklam-ilan harcamasına imza attığı Ocak-Haziran 2025 döneminde Ziraat Bankası’nın reklam-ilan harcaması da hesaplandı.

REKLAMA 1 MİLYAR TL

Ziraat Bankası’nın, 2024 yılının ilk yarısında 565 milyon 701 bin TL olan reklam ve ilan harcamasını, 2025 yılının ilk yarısında neredeyse ikiye katladığı öğrenildi. Ziraat Bankası, Ocak-Haziran 2025 döneminde reklam ve ilanlar için toplam 1 milyar 41 milyon 342 TL’lik kaynak kullandı.

***

FAHİŞ HARCAMA

Ziraat Bankası’nın 1 milyar 41 milyon 342 TL reklam ve ilan harcaması gerçekleştirdiği 2025’in ilk yarısında Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın reklam harcaması toplamı, 2 milyar 379 milyon 546 bin TL’ye ulaştı. 2025 yılının ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan altı ayında, büyük bölümü iktidara yakın medya gruplarına verildiği iddia edilen reklam harcamaları, bankalara göre şöyle sıralandı:

Halk Bankası: 1 milyar 458 milyon 516 bin TL

Vakıflar Bankası: 921 milyon 30 bin TL

Ziraat Bankası: 1 milyar 41 milyon 342 bin TL