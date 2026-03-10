Rekor gelir bekleyen FIFA’dan kemer sıkma: 2026 Dünya Kupası bütçesinden 100 milyon dolar kesildi

FIFA, bu yaz ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası için ayrılan operasyon bütçesinden 100 milyon dolardan fazla kesinti yaptı.

ABD’nin Miami kentindeki FIFA merkezinde çalışan birçok departmana “verimlilik” adı altında maliyetleri düşürme talimatı verildi.

Şubat ayında CNBC’ye konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvadan 11 milyar doların üzerinde gelir beklediklerini açıklamıştı. Bu rakam gerçekleşirse 2026 Dünya Kupası, organizasyon tarihinin en yüksek gelir getiren turnuvası olacak.

1.12 MİLYAR DOLARLIK OPERASYON BÜTÇESİ VARDI

The Athletic'te yer alan habere göre FIFA’nın 2024 yıllık raporunda 2023–2026 dönemine ilişkin planlanan bütçe ayrıntıları yer aldı.

Buna göre Dünya Kupası için öngörülen operasyon bütçesi 1.12 milyar dolar olarak belirlenmişti. Ödül paraları ve yayın operasyonları da dahil edildiğinde toplam bütçe 3.756 milyar dolara ulaşıyordu.

Operasyon bütçesindeki başlıca kalemler şöyleydi:

280 milyon dolar teknik hizmetler

159 milyon dolar ulaşım organizasyonu

145 milyon dolar güvenlik

79 milyon dolar misafir yönetimi

Ancak kurum içinden konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen dört farklı kaynağa göre FIFA yönetimi, ABD’deki çalışanlara operasyon bütçesinin 100 milyon doların üzerinde azaltıldığını bildirdi.

Kesintilerin özellikle güvenlik, lojistik, erişilebilirlik ve organizasyon ekiplerini etkilediği belirtiliyor.

“GELİRLERİ FUTBOLUN GELİŞİMİNE AKTARMAK İÇİN...”

FIFA ise bütçe kesintilerinin olağan bir süreç olduğunu savunuyor. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“FIFA maliyetleri kontrol altında tutmak için bütçe verimliliklerini sürekli gözden geçirir. Böylece elde edilen gelirlerin mümkün olan en büyük kısmı dünya genelinde futbolun gelişimine yatırılabilir.”

“YÜZDE 90 YENİDEN YATIRIM” HEDEFİ

Kaynaklara göre kesintilerin arkasındaki temel nedenlerden biri FIFA’nın belirlediği mali hedef.

FIFA, 2023–2026 dönemi için planlanan 12.9 milyar dolarlık yatırım bütçesinin en az yüzde 90’ını dünya futboluna yeniden dağıtmayı hedefliyor.

Kuruma göre bu sayede federasyonlara ve futbol projelerine 11.67 milyar dolar aktarılacak.

Eleştirmenler ise bu hedefin keyfi bir oran olduğunu ve mali yükün önemli kısmının hem taraftarlara hem de yerel organizatörlere yüklendiğini savunuyor.

Bazı kaynaklar, federasyonlara dağıtılan yüksek gelirlerin FIFA Başkanı Infantino’nun gelecekteki başkanlık seçimlerinde destek kazanmasına da yardımcı olabileceğini öne sürüyor. FIFA ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

BİLET FİYATLARI TARİHİN EN PAHALISI

2026 Dünya Kupası aynı zamanda tarihin en pahalı turnuvalarından biri olarak dikkat çekiyor. Bazı bilet fiyatları şöyle:

Grup maçları: 700 dolar

Final alt kategori: 8.680 dolar

FIFA’nın ayrıca dinamik fiyatlandırma sistemi kullanması ve kendi yeniden satış platformunda iki taraflı yüzde 15 komisyon alması da eleştiriliyor.

PARK ÜCRETLERİ DE TARTIŞMA YARATTI

Turnuva sırasında bazı statların çevresinde park ücretleri de oldukça yüksek:

MetLife Stadyumu: 225 dolar

SoFi Stadyumu: 300 dolara kadar

Üstelik bu ücretlere engelli park alanları da dahil.

Ev sahibi şehirler ise organizasyonun mali yükünün önemli bölümünü üstleniyor. FIFA’nın sözleşmelerine göre: Bilet, yayın gelirleri, sponsorluklar, yiyecek-içecek satışları otopark gelirleri FIFA’ya ait. Buna karşılık şehirler güvenlik, kamu düzeni ve koruma masraflarını üstlenmek zorunda.

FIFA ve organizatörler bu maliyetlerin şehir ekonomilerine 30 milyar dolarlık katkı sağlayacağını iddia ediyor.

GÜVENLİK FİNANSMANI KRİZİ

Boston’da ise organizatörler hâlâ 7.8 milyon dolarlık güvenlik bütçesi arıyor. Foxboro yönetimi bu maliyeti üstlenmek istemediğini açıklarken, FIFA sözleşme gereği kamu güvenliği masraflarından sorumlu tutulmuyor.

Bu nedenle finansman ya vergi mükelleflerinden ya da özel bağışlardan sağlanmak zorunda.

ABD Kongresi turnuva güvenliği için 625 milyon dolar ayırdı. Ancak İç Güvenlik Bakanlığı’nı etkileyen kısmi hükümet kapanması nedeniyle bu fonların henüz dağıtılmadığı belirtiliyor.

FIFA ise organizasyonun güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini vurguluyor. Kurumdan yapılan açıklamada turnuva boyunca yaklaşık 5 bin kişilik bir operasyon ekibinin görev yapacağı ifade edildi.