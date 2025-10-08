Rekor kırdı: Ons altın ilk kez 4 bin doları geçti

Altının onsu, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle oluşan risk artışının etkisiyle rekor kırıyor.

Ons altın, bu yıl jeopolitik gelişmeler, ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler ve dünyadaki siyasi belirsizlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi.

ABD'de hükümetin kapanması gelişmelere eklenince ons altındaki yükseliş ivmelendi.

Ons altın, bugün ilk kez 4 bin doları aştı. Altının onsu, güne pozitif bir seyirle başlamasının ardından 4 bin 37,10 dolara yükselerek rekor kırdı.

Böylece altının onsu, yıl başından bu yana 1400 doların üzerinde değer kazandı.

ABD'DEKİ BÜTÇE KRİZİNİN ETKİSİ

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD'deki bütçe kriziyle ABD'nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalmasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

ABD'de hükümetin kapanmasının ülkeye güvensizliği daha da artırdığını belirten analistler, ABD'nin ulusal borcunun da yatırımcıları tedirgin ettiğini dile getirdi. Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının da fiyatlardaki yükselişte etkili olduğunu ifade etti.