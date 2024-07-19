Rekor kırmıştı: Altın fiyatlarında düşüş

Hafta içinde 2 bin 600 liranın üzerine çıkarak rekor kıran altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Altının gramı 2 bin 577 liradan fiyatlanıyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor.

ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri ve Fed'in faiz indirimine gideceğine ilişkin mesajların ardından güç kazanan altın fiyatları, hafta içinde tarihi zirvesini yenilemişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilme olasılığı ve ABD’nin daha sıkı ticaret politikaları üzerine spekülasyonların doları desteklemesiyle, altın fiyatları keskin bir düşüş yaşadı.

Altının ons fiyatı bugün saat 10.20 itibariyla 2 bin 420 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %-1.01 oldu. 19 Temmuz 2024 güncel gram altın fiyatı ise düne göre yüzde -1.02 düşüş gösterdi.

Ons altındaki düşüşün etkisiyle hafta içi 2 bin 600'ün üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniyelen gram altın, 2 bin 577 liraya geriledi.

Güncel altın satış fiyatları şöyle:

• Çeyrek altın satış fiyatı: 4 bin 279 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 8 bin 550 TL

• Tam altın satış fiyatı: 17 bin 260 TL