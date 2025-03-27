Rekor savaş bütçesi geçti

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İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümetinin savaşa ayrılan rekor payla tepki çeken, ülke tarihinin en büyük bütçesi onaylandı. Gazze’ye saldırıların tekrar başlamasının ardından aşırı sağcı isimlerin hükümete dönüşüyle geçen bütçenin 31 Mart’a kadar onaylanmaması halinde otomatik olarak seçim kararı alınacaktı.

2025 bütçesinin, geçen yıla kıyasla %21 oranında daha büyük olduğu belirtilirken, bu artışın büyük oranda savunma harcamalarından kaynaklandığı ifade edildi. Savunma Bakanlığı’na ayrılan miktar 110 milyar şekel (29 milyar dolar), toplam savunma harcaması ise 136 milyar şekel (36,9 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, “Bütçede, dış ve iç cephede kazanmak için ihtiyacımız olan her şey var. Bu bütçeyi büyük bir görev ve sorumluluk duygusuyla hazırladık” dedi. İsrail’in “en maliyetli savaşını yürüttüğünü” söyleyen Smotrich, “Bu bir savaş bütçesi ve aynı zamanda zafer bütçesi olacak” dedi.

Hükümetin kamu çalışanlarının özellikle öğretmenler ve sosyal hizmet uzmanlarının maaşlarını etkileyen 3 milyar şekellik kesinti planı büyük tepki topladı. Muhalefet lideri Yair Lapid, “Bütçe değil, doğrudan bir hırsızlıktır” ifadelerini kullandı. Lapid, orta sınıfın ve vergi mükelleflerinin cebinden alınan milyarların yolsuz iş insanlarına, askerlik yapmayanlara ve vergi kaçıranlara aktarıldığını söyledi. Ulusal Birlik lideri Benny Gantz da bütçeyi eleştirerek, özellikle Haredi toplumunu askerlikten muaf tutan düzenlemelere ve onlara sağlanan büyük fonlara karşı çıktı. Hükümet karşıtları, Knesset önünde ve Batı Kudüs’ün çeşitli noktalarında bütçeyi ve hükümetin savaş politikalarını protesto etti.