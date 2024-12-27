Rekor seviyeyi görmüştü: Dolar/TL ne kadar oldu?

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 35,1594'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 artışla 35,2850 seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomi 27.12.2024 09:14 Giriş: 27.12.2024 09:14

Güncelleme: 27.12.2024 09:20 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos