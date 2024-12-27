Rekor seviyeyi görmüştü: Dolar/TL ne kadar oldu?
Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 35,1594'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 artışla 35,2850 seviyesinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 35,2850 liradan, Euro 36,7680 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,2830 liradan alınan dolar, 35,2850 liradan satılıyor. 36,7660 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,7680 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,1850 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,7180 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.
Büyük ekonomilerin hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşmada güçlük çekmesi, gelecek yıl bankaların izleyeceği patika hakkındaki soru işaretlerinin varlığını korumasına neden oluyor.
Enflasyonla mücadelenin yanı sıra 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD'de yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları da özellikle ABD'nin önemli ticari partnerleri tarafından yakından takip ediliyor.
Analistler, yıl sonu itibariyle finans çevrelerinin ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın atacağı adımların makroekonomik görünüm ve piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.
Dolar endeksi kapanışta yüzde 0,1 düşerek 108,1 seviyesinden günü tamamlarken, yeni işlem gününde yatay seyir izliyor.
Avrupa borsalarında dün de tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmezken, bugün bütün Avrupa borsaları yeniden açılacak.
Asya pay piyasalarında, yeni günde Güney Kore hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Japon yenindeki zayıflık ülkedeki ihracatçıların kazançlarını artıracağına yönelik beklentilerle ülke pay piyasalarını destekliyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
• 16.30 ABD, kasım ayı toptan eşya stokları