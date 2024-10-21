Rekor tazeledi: Gram altın 3 bin lira oldu

Gram altın, 3 bin lirayı aşarak rekor tazeledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,23 yükselerek 2.727 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti. Gram altın, 3 bin lirayı aşarak rekor yeniledi. Çeyrek altın da 4.908 lira seviyesinde el değiştirdi.

Gümüş de 12 yılın zirvesine yaklaştı. Altının yükselişinden destek bulan gümüş yüzde 1,3 artışla 34.08 dolar ile 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.