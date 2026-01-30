Rekor üstüne rekor kıran altın bugüne nasıl başladı?

Son bir haftada üst üste rekorkar kıran altın, bugüne ise düşüşle başladı.

Dün 7 bin 800 TL'ye kadar yükselen gram atlın, bugüne ise yaklaşık yüzde 9'luk düşüşle 7 bin 300 TL seviyesinde başladı.

Çeyrek altının satışı 13 bin TL'ye ulaştı. Cumhuriyet altını ise 52 bin TL seviyesinden işlem görüyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI YAVAŞLADI

Dünya Altın Konseyi raporuna göre, merkez bankalarının altın alımı geçen yıl yüzde 21 azalarak 1092 tondan 863,3 tona indi.

Raporda, merkez bankası altın alımlarının tarihsel olarak yüksek seviyelerde kaldığı fakat son dönemdeki hızına kıyasla yavaşladığı belirtildi.

ARZDAKİ ARTIŞ DÜŞÜK KALDI

Öte yandan, toplam yıllık altın arzı geçen yıl yüzde 1 artarak 3 bin 672 ton ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Geri dönüşüm faaliyetleri ile altın arzı yüzde 3 artışla 1404 tona yükseldi. Bu durum, ABD doları cinsinden altın fiyatındaki yüzde 67'lik artışa göre nispeten düşük bir tepki olarak değerlendirildi.