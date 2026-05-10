Rekorla övünen Bakan işçiyi görmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, limanlarda geçen ay 48 milyon 230 bin 930 ton yük ile 1 milyon 179 bin 454 TEU konteyner elleçlendiğini ve nisan ayları içinde tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi.

Son dönemde sosyal medyada zorluğuyla gündem olan elleçleme işiyle övünen Bakan Uraloğlu, limanların en zor işlerini yapan işçileri görmezden geliyor. Mersin Limanı’nda, yeni yılın ilk gününde işsiz bırakılmadan önce elleçleme işi yapan onlarca emekçinin direnişi 130’uncu gününde.

Türkiye’nin en yoğun 4’üncü ticari limanının 185 emekçisi, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP) ve taşeron şirketi Özgüneş Taşımacılık tarafından işten çıkarıldı. 24 saatlik mesailerle ağır ve güvencesiz koşullarda çalışan işçiler, 2022’de Tüm Taşıma İşçileri Sendikası’na (TÜMTİS) üye olduktan sonra patron, yetki itirazı oyununa başvurarak süreci baltalamaya çalıştı. Tüm engellemelere rağmen TÜMTİS, işverenle toplu sözleşme pazarlığına ancak 2025 Ekim’de oturabildi. Görüşmeler henüz sürerken patron işçileri yılın son günü olan 31 Aralık 2025’te işsiz bıraktı. İşveren bu süreçte taşeronlar aracılığıyla İŞKUR desteklerini kullanarak 300’e yakın işçiyi işe aldı.

Yeni yıla işsiz giren 185 liman emekçisi, sendikalı ve güvenceli biçimde işlerine geri dönme talebiyle aileleriyle birlikte MIP A Kapısı önünde eylemlerinde 4’üncü ayı da geride bıraktı. Sendikalı biçimde işe iade edilip haklarını alana kadar vazgeçmeyeceklerini söyleyen liman işçileri, elleçleme işinin zorluğuna dikkati çekerek "Limanların en zor işi bizim omzumuzda , taşerona karşı güvenceli çalışma istiyoruz" diyor.