Rekorların adamı: Okan Buruk

SPOR SERVİSİ

Son iki sezona damga vuran Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, 2024 yılında da birçok rekor kırmayı başardı.

Geçen sezon 102 puanla şampiyonluğa ulaşan tecrübeli teknik direktör yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu.

38 MAÇTA 33 GALİBİYET

Ligde yaptığı 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak ligin puan rekorunu kırdı. Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım olma başarısı gösterdi.

2.68 PUAN ORTALAMASI

Galatasaray'daki ilk sezonunda 2.44, ikinci sezonunda da 2.68 puan ortalaması yakalayan Buruk, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü olmayı başardı.

SERMAYE ARTIRIMI

Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını açıkladı. Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na bildirilen açıklamada, sarı kırmızılı kulübün sermaye tavanının 5 milyar 400 TL’ye çıkarıldığı belirtildi.