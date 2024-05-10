Rekorlarla final four’a

Spor Servisi

Fenerbahçe Beko Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Euroleague'de beş yıl sonra Final Four'a yükseldi. Sarı-lacivertliler, 2019 yılından sonra ilk kez dörtlü finale katılmayı başardı. 2020'de pandemi nedeniyle yarıda kalan sezondan sonra 2021, 2022 ve 2023'te son 4 takım arasına kalamayan sarı-lacivertliler, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da ise üst üste 5 kez final four oynamıştı.

Fenerbahçe'nin altıncı kez yer alacağı final four 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Beko bu sezon birçok rekora da imza attı. Valencia karşısında alınan 118-88'lik galibiyette 24 kez üç sayılık basket atarak Avrupa Ligi rekoru kıran Fenerbahçe, 118 sayıyla da kulüp tarihinin bu organizasyondaki bir maçta en fazla sayısına ulaştı. Fenerbahçe'nin Alba Berlin'i 103-68 yendiği maçta ise bu sefer tarihe geçen isim ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis oldu. Rakip potaya 50 sayı bırakan sarı-lacivertli oyuncu, Shane Larkin'in rekorunu kırarak bir maçta en fazla sayı atan oyuncu olmayı başardı.