Rektör ataması kabul edilemez

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 13 üniversiteye rektör ataması yapılmasına tepkiler sürüyor.

Ankara, ODTÜ, İTÜ, Çukurova Üniversitesi gibi önde gelen 13 üniversiteye yapılan rektör atamalarına dair yazılı açıklama yapan Çukurova Öğretim Elemanları Derneği, atama sürecinin üniversitelerin en büyük sorunu olan özerklik ve demokrasi eksikliğini yeniden gündeme getirdiğine dikkat çekti.

Akademik yöneticilerin seçimle belirlenmesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, Rektör atamalarında üniversite bileşenlerinin görüşlerine başvurulmamasının yanı sıra, profesörlük dışında hiçbir nitelikli ilkenin ya da ölçütün açıklanmadığına vurgu yapıldı. Açıklamada, atamaların akademik ilkelerden uzak, tamamen siyasi saiklerle yapıldığı izleniminin güçlendiğini ifade edildi. Dernek, bu durumun üniversitelerin bilimsel yeterliliğini zayıflattığını ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini engellediğini söyledi.