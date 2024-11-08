Rektör Bey’in banyo sevdası

Asgari ücretli 17 bin TL ile ay sonunu getirme mücadelesi verirken Kayseri Üniversitesi’nde tartışma yaratacak bir harcamaya imza atıldı.

Rektörlük koltuğunda oturan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın, makam odasını ve makam katını yenilemek için milyonlarca lira harcadığı anlaşıldı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 6 milyon TL karşılığında Rektör Karamustafa ile özel kalem müdürünün makam odası yenilenecek. Rektör Karamustafa’nın odası iki kat büyütülecek, makam odasının arkasına ise dinlenme odası ile banyo yapılacak.

Tadilatın yanında makam odasının mobilyaları da yenilenecek. Rektörün makam ve dinlenme odası ile banyosunun duvarlarının ses yalıtımlı olması gerektiği de vurgulandı. BirGün’ün ulaştığı Kayseri Üniversitesi yetkilileri bir açıklama yapmadı.