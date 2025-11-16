Rektör Bey’in banyosu olacak

AKP döneminde makam odalarına banyo yapılması neredeyse bir gelenek haline geldi. Bunun son örneğine de Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi için imza atıldı.

Maraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Dicle Üniversitesi Rektörlük binası alınan yıkım kararıyla yıkıldı. Ardından yeni rektörlük binası yapmak için harekete geçildi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 15 Eylül 2025’te, “Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi Serba Taahhüt Yapı İnşaat Şirketi’nin 123 milyon 456 TL bedelle aldığı açıklandı ve 30 Ekim’de TOKİ ile şirket arasında sözleşme imzalandı.

Rektörlük binasının tamamlanması için 400 gün süre verildi. İhale dosyasında yer alan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat’ın makam odasının arkasında dinlenme odası ile banyo da yapılacak. Ayrıca rektörlük binasında yemekhanenin dışında bir de ayrıca protokol yemekhanesi yer alacak.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024’ün Ağustos ayında, eski AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat’ın kardeşi Prof. Dr. Kamuran Eronat’ı, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne atamıştı. Rektörlük koltuğuna oturan Prof. Eronat’ın eşinin kız kardeşi Gelevuj Akkoç’u üniversite bünyesindeki Yapı Dairesi Başkanlığı’na atadığı ortaya çıkmıştı.

BALDIZINI ATAMIŞTI

Kamuran Eronat, atama kararını şu sözlerle savunmuştu: “Baldızım uzun yıllardan beri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde mimarlık yapıyordu. Ancak üniversitedeki hizmetler büyük oranda aksadığı için baldızımı atamak zorunda kaldım. Ona ayrıcalık tanımadım. Maalesef üniversitedeki işler çok aksıyordu. Buradaki işlerin hızlı çözümü için böyle bir atama yaptık. Ben hocalık yaparken de yapı dairesinden şikâyetçiydim; çünkü tuvaletler bozulduğunda uzun süre yapılmazdı. Yani hizmet yoktu. İşler ağır aksak ilerliyordu; bu düşünceyle atamayı yaptık.”