Rektör duyurdu: Mesud Barzani, Cizre'deki sempozyuma katılacak

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye'ye gelerek sempozyuma katılacağını söyledi.

Rudaw'da yer alan habere göre, "4. Uluslararası Melaye Cizir Sempozyumu" bugün (28 Kasım) Şırnak'ın Cizre ilçesinde başlıyor.

İki gün sürecek olan sempozyuma, Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda konuk davet edildi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, yaptığı açıklamada, eski IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin de sempozyuma davet edilen konuklardan biri olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, şunları söyledi:

"Barzani’nin Ofisi aracılığıyla Başkan Barzani’yi sempozyuma davet ettik ve yüzde 90 ihtimalle Cizre’ye gelerek sempozyuma katılacak."

Alkış, üniversitelerden de çok sayıda akademisyenin sempozyuma davet edildiğini ve tebliğlerini sunacaklarını belirtti.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KARALOĞLU DA KATILIYOR

Rektör Alkış, sempozyumun bir diğer konuğunun da İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu olduğunu ve akademisyenlerden aydınlara, sanatçılardan yerel yöneticilere, milletvekillerinden siyasetçilere kadar birçok ismin sempozyumda hazır bulunacağını belirtti.

Program, Cizre'deki Dedeman Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve katılımcılar 2 gün boyunca panel, tartışma ve sunumlarla, "Melaye Ciziri" olarak bilinen Molla Ahmed-i Ceziri'yi ele alacak.