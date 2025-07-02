Rektör, eşi için başka ilçeye bölüm taşıttı

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, özel yetenek sınavıyla eşi Banu Aktekin’i 2022 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi Cam ve Seramik Bölümü’ne başladı. Rektör Aktekin o dönemde Hacıbektaş ilçesinde bulunan seramik bölümünü eşinin daha rahat gidip gelebilmesi için Avanos ilçesine aldırdı.

Prof. Dr. Semih Aktekin'in eşi Banu Aktekin, 2022 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi Cam ve Seramik Bölümü’ne eğitim görmeye başladı.

Sözcü'nün haberine göre, Rektör Aktekin, eşinin bölüme öğrenci olarak başlamasının ardından senato kararıyla Hacıbektaş ilçesinde bulunan Cam ve Seramik bölümünü Nevşehir merkeze 10 km uzaklıkta bulunan Avanos ilçesine taşıdı.

EŞİ MEZUN OLUNCA BÖLÜM YENİDEN HACIBEKTAŞ'A ALINDI

Rektör Aktekin, eşinin 4 yıllık eğitimini tamamlayarak mezun olmasının ardından Cam ve Seramik bölümünü tekrar senato kararıyla Nevşehir merkeze 55 km uzaklıkta bulunan Hacıbektaş ilçesine aldırdı.

Semih Aktekin, daha önce devletin resmi plakalı aracını 12 yaşındaki kızının öğrenci servisine çevirmesiyle de gündeme gelmiş ve büyük tepki toplamıştı.