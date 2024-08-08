Rektör İnci ve iktidar sorumlu

Emek Servisi

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te devam eden yurt inşaatında işçi Abdülkadir Doğan’ın hayatını kaybetmesine dair Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bayhan, “İş cinayetinin aydınlatılmasında sorumluluk, usulsüz ihalelerle üniversiteyi şantiyeye çeviren ve uyarılara kulağını tıkayan Naci İnci ile onun keyfi kararlarını denetlemeyen hükümetinize aittir” dedi. Bayhan İnci’nin üniversiteyi tekçi ve antidemokratik anlayışla yönetmesinin, üniversite bileşenleri ve kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ettiğini belirtti.