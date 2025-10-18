Rektör polis çağırdı

Politika Servisi

Hacettepe Üniversitesi’nin yeni başlattığı uygulamaya göre; yemekhaneden faydalanmak isteyen öğrenciler ve üniversite personelleri “rezervasyon” yaptırmak zorunda bırakan uygulamaya karşı eylemlerini dünde sürdürdü.

Öğrenciler dün yaptıkları eylemde kendilerini engellemeye çalışan güvenlikleri aşarak yemekhaneye girdi. Burada yemeklerin başına geçen öğrenciler, kendilerine yemek servisi yaptı. Daha sonra rektörlüğe yürüyen öğrencileri polis durdurdu.

Polis rektörlük önünde şiddet uygulayarak 38 öğrenciyi gözaltına aldı. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Emine Öztürk, "Taleplerimiz karşılanmadığı için bugün yeniden yemekhanede eylem yaptık. Ardından rektörlüğe yürüyüp bir basın açıklaması yapmak istedik. Ancak yemekhane önünde çevik kuvvetin ablukasıyla karşılaştık. Ablukayı yararak rektörlük önüne kadar ilerledik, burada ise dar bir abluka altında polis şiddetine maruz kaldık. Direnebildiğimiz kadar direndik ve çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı. Video çeken arkadaşlarımıza 'Sizi de alacağız şimdi' diyerek isimleri tek tek bağırıp teşhir etmeye çalıştılar. Ardından barikatlarla bizi alandan uzaklaştırmaya çalıştılar. Hakkımızı aradığımız her durumda kayyum rektörlük, okula sivilleri ve çevik kuvveti çekmekten geri durmuyor" şeklinde konuştu.

Hacettepe Üniversitesi'nin yemekhane uygulaması ve yaşanan polis şiddetine öğrenciler birçok üniversitede teki gösterdi.