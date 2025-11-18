Rektör'ün odasına banyo: BirGün yazdı, üniversite doğruladı

Haber Merkezi

BirGün 16 Kasım’da “Rektör Bey’in banyosu olacak” başlıklı haberiyle TOKİ’nin Dicle Üniversitesi’ne 123 milyon TL’ye yeni rektörlük binası yaptıracağını ve Eski AKP Milletvekili Oya Eronat'ın kardeşi olan Rektör Kamuran Eronat’ın odasında banyo da yer alacağını” haberleştirdi.

Dicle Üniversitesi, haberin asılsız olduğunu iddia eden bir açıklama yaptı. Ancak açıklamada, banyo yapılacağı doğrulandı.

Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu rektörlük projesinde WC&duşun bulunduğu bölüm toplam 6 metrekarelik (1x2 metre duş) bir alanı kapsamaktadır. İlgili çizimler ve uygulama planlarında, iddia edildiği gibi rektöre özel bir banyo, lüks oda veya kişisel kullanım alanı tasarlanmamıştır. Bu tip uygulamalar özel olarak yapılmayıp bütün kurumlarda idareciler için standarttır. Rektörlük binasına ilişkin proje; şeffaflık, kamu yararı ve fonksiyonellik esas alınarak hazırlanmıştır.

Yeni bina, ziyaretçileri, akademik birimleri ve idari süreçleri daha sağlıklı karşılayacak modern bir çalışma altyapısı sunmak amacıyla planlanmıştır. Projenin her aşaması mevzuata uygun olarak Yapı İşleri Daire Başkanlığımız ve TOKİ tarafından yürütülmektedir. Kamu kaynaklarının kişisel bir kullanıma tahsis edileceği yönündeki imalar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz, kamu vicdanını zedeleyebilecek hiçbir uygulamanın içinde olmamıştır ve olmayacaktır.”