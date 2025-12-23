Rektör yol projesini 3 yıldır imzalamıyor

CHP’li belediyelere yönelik, “engelleyici" uygulamalara imza atan isimlere bu kez de bir rektör eklendi. Ankara Üniversitesi Rektörü ve AKP eski milletvekili Necdet Ünüvar’ın, Ankara’daki yol çalışması projesine yönelik imzayı üç yıldır masasında beklettiği belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara’nın en yoğun bölgelerinden biri olan Fatih Köprüsü’ndeki trafiği rahatlatmak için 2022 yılında yeni bir proje hazırladı. Belediyenin, “Bölgede alternatif düzenleme ihtiyacı” nedeniyle hazırladığı proje kapsamında çalışmalara başlandı.

İMZA İNADI

ABB’nin, “Keçiören İlçesi Fatih Köprüsü Yenileme Projesi” adı verdiği projenin planı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne imza için gönderildi. ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan planın, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin alanını da kapsaması nedeniyle rektörlüğün onayına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Toplam nüfusu 1 milyona yaklaşan Keçiören’e giden yolun trafiğini büyük oranda rahatlatacağı belirtilen projenin, Ünüvar’a takıldığı ifade edildi. Ankara Üniversitesi Rektörü ve AKP eski Milletvekili Ünüvar’ın, 2022 yılında masasına konulan projeyi Aralık 2025 itibarıyla halen imzalamadığı kaydedildi. ABB, projenin imzaya takılması nedeniyle “Alternatif çözümler üretilmek zorunda kalındığını” açıkladı.

Prof. Dr. Ünüvar

ÜNÜVAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar 23, 24, 25 ve 26’ncı dönemde AKP’den milletvekilliği yaptı. 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyeliğine atanan Ünüvar, 16 Eylül 2024 tarihinde Ankara Üniversitesi’ne ikinci kez Rektör olarak atandı.