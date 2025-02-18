Rektörden padişah fermanı

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kuzey Kampüs’de bulunan Kuzey Kafeterya’nın kira artırımı ile yerinden çıkarılması ve yerine EspressoLab bağlantılı olduğu iddia edilen Ethos Kafe’yi protesto eden öğrencilerden en az 20’sinin okula girişi engellendi. Rektörlük tarafından öğrencilere gönderilen yazıda öğrencilerin 3 gün süreyle uzaklaştırmasına gerekçe olarak ‘kafe işgaline katılması ve kafenin hizmet vermesinin engellenmesi’ gösterildi.

Boğaziçi TV’den yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde 20 öğrencinin kampuse girişleri engellendi. Rektör Yardımcısı Fazıl Önder Sömez imzalı kararda “10 Şubat tarihinde Kuzey Kampüs Kafe’nin işgal edilecek diğer öğrencinin kafeden yararlanması engellendiği” gerekçesiyle 17-19 Şubat tarihlerinde öğrencilerin kampüse girişinin yasaklandığı kaydedildi.

Öğrenciler dün okula giremedi.

AYM İPTAL ETMİŞTİ

Gazeteci Mehmet Baran Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrencileri YÖK kanunun 54. maddesi, 6. fıkrası f bentini gerekçe göstererek okuldan uzaklaştırdığını açıkladı. Kılıç, bu maddenin 19 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete’de çıkan AYM kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesinde EspressoLab bağlantılı olduğu iddia edilen ‘Ethos Kafe’ isimli yeni bir işletmeni açılmasıyla yanındaki Zemin Cafe’nin çay ve kahve satışı yapması rektörlük tarafından fiili şekilde yasaklanmış, öğrencilerin bir haftadır süren protestoları sonucu yasak kaldırılmıştı.

TALEPLER SÜRÜYOR

Üniversite yönetimi kafenin EspressoLab bağlantılı olduğunu reddederken kafenin merkez adresinde yer alan konumun Fındıkzade'de bir EspessoLab olduğunu ifade etmiş, EspressoLab şubenin franchise olduğu ve kendilerinin bilgisi dahilinde olmadığını öne sürmüştü.

Öğrenciler, Ethos Kafe'nin kapatılarak yerine öğrencilerin işlettiği bir ortak alanın oluşturulması, atanmış yönetimin öğrencilerle durumu kafeteryada müzakere etmesi, kampuste alınacak tüm karar mekanizmalarında öğrenci denetiminin (ÖTK) bulunması ve ÖTK'nin yönetmelikte olduğu gibi Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılması, kampuste süren ve daha önce bir işçinin iş cinayetinde hayatını kaybettiği inşaatlar sebebiyle yönetimle acilen iletişime geçilmesi gibi taleplerde bulunuyor.

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YEMEĞE YÜZDE 40 ZAM!

İstanbul Üniversitesi’nde dönem başında 25 lira olan bir oğün yemekhane ücreti, kayyum rektörlük tarafından %40 zam yapılarak 35 liraya yükseltildi. SOL Genç İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Krizin faturasını bizlere günde 100 lira ‘harçlıkla’ geçinmemizi bekleyerek ödetmeye çalışanlar, 14 milyar TL’lik bütçeleriyle bize bir öğün yemeği bile reva görmüyor. Krizin faturasını krizin sorumluları ödesin! Okullarda ücretsiz öğün talebimizin gerçekleşmesi için birleşelim" denildi.