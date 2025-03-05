Rektöre yerde iftar tepkisi

Haber Merkezi

Anadolu Üniversitesi’nin kayyum rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, okulda öğrencilerle iftar açıp fotoğraf çektirerek bu anları ‘ramazan bereketi’ notuyla okulun resmi instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafta yer alamayan, iftar yemeği için 1 saatten fazla sıra bekleyen ve yer bulamadığı için yerlerde yemek zorunda kalan öğrenciler rektörün paylaşımın altına yaptıkları yorumlarla tepki gösterdi.

Öğrenciler, "Dışarıda bekleyen ve yerde yemek zorunda kalan onca insanı da çekseydiniz. Evet öyle bir bereket vardı ki dakikalarca sıra beklediğimiz yetmezmiş gibi yemek aldıktan sonra bile yiyebilmek için dakikalarca ayakta bekledik ve iftarını yerde oturarak açan arkadaşlarımız da cabası. İlk iftara özel diğer yemekhaneyi açmadığınızdan ötürü kuyrukta bekleyenleri, yerde yemek yiyenleri de paylaşmanızı beklerdik. Ama siz onun yerine yemekhaneye gelen zamları protesto eden öğrencilerin yanına gidip bağırıp çağırıp kaos yaratarak zamları savunan arkadaşı ne hikmetse videonun başına, ortasına ve de sonuna eklemeyi tercih etmişsiniz hep de rektörün tam dibinde iken" ifadelerini kullandı.