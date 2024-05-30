Rektörler gider, baki olan direniştir

ODTÜ’te öğrenciler, tüm engellemelere rağmen 35. Uluslararası Bahar Şenliği’ni Devrim Stadyumu’nda başlattı. Açılışta yapılan konuşmada “Rektörler gelir gider, baki olan direniştir” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

Haklarında açılan soruşturmalar, yasak ve engellemelere rağmen Ankara’da bulunun Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenciler, 35. Uluslararası Bahar Şenliğini Devrim Stadyumu’nda önceki gün başlattı.

ODTÜ’de güvenlikten sorumlu iç hizmetlerin engellemesine karşın öğrenciler, sahneyi ve teknik ekipmanları Devrim Stadyumu’na sokabildiler. ODTÜ öğrencilerinin kendi çabaları ile sahneyi kurmaları ardından Canozan’ın sahne alması ile şenlik başladı. “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganlarının atıldığı şenliğin ilk gününde diğer sahne alan isimler Pandami ve Sera Savaş oldu.

Şenliğin açılış konuşmasını Uluslararası Gençlik Topluluğu yaptı. ODTÜ’nün asıl sahiplerinin rektör değil, öğrenciler olduğu ifade edilen konuşmada “Biliyorsunuz ki bu normal şartlarda yapılmış bir şenlik değil. Tabii ODTÜ’nün normali ne? Bu da sorgulanır, ama rektörlük iki yıldır şenliğimizi yasaklamak, kısıtlamak için elinden geleni yapıyor. Rektör gelir gider, tüm kadro değişir, ama tarihteki eski şenliklere baktıkça da görüyoruz ki baki olan ODTÜ öğrencisinin muhalif yapısı, haksızlığa karşı duruşu, üniversitenin gerçek sahiplerinin kim olduğunu bilmeleridir. Baki olan direniştir!” denildi.

Şenliğin Gezi Direnişi’nin 11. yıldönümüne denk gelmesine değinilen konuşmanın devamında şu ifadeler yer aldı. “Bundan 11 yıl önce Gezi’de direnen gençlik bugün Gezi’nin yıldönümünde Devrim’den vazgeçmediğini göstermek için burada. Şenlikte Devrim sahnesi istediğimiz için açılan soruşturmalar bizi yıldırmadı, mücadelemizden vazgeçmedik. ODTÜ’de bahar şenliklerine sahip çıkmak, ne olursa olsun biz bu şenliği yapacağız demek, memleketin her tarafında atanmış rektörlerle, baskılarla şenliği, etkinliği, sesi-sözü kısıtlanan üniversite öğrencilerine ODTÜ’den bir selamdır. Bu başaracağız ve kazanacağız demektir.”

Devrim Yürüyüşü’nün yapıldığı etkinlikte öğrenciler Filistin’de süren soykırıma karşı direnişe dikkat çekmek için yürüdü.