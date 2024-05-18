Rektörlük bahar şenliğine izin vermedi: "Kızlı erkekli konserler istemiyorum"

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, öğrenci topluluklarının bahar şenliği başvurusunu, “Kızlı erkekli konserler istemiyorum” diyerek reddetti. Rektörlük, Görükle’de alternatif şenlik düzenleyen toplulukları da tehdit etti.

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü öğrenci topluluklarının Uludağ Üniversitesi Bahar Şenliği’nin yapılması için yaptığı başvuruyu “Akşam saatlerinde kızlı erkekli böyle konserler istemiyorum” diyerek reddettiği ortaya çıktı. Yönetimin ayrıca Görükle’de Nilüfer Gençlik Meclisi ile birlikte alternatif bir festival düzenlemek isteyen öğrencileri kapatmakla tehdit ettiği bildirildi.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Uludağ Üniversitesi'nde Bahar Şenliği yapmak isteyen öğrenci topluluklarının Uludağa Üniversitesi Rektörlüğü ile anlaşamaması üzerine Nilüfer Gençlik Meclisi ile birlikte 16 Mayıs Perşembe günü Görükle'de bir gençlik festivali gerçekleştirdi.

Festivalde Z Doğa Derneği öncülüğünde birçok topluluk ve dernek yer aldı. Böylece üniversite yerleşkesinin olduğu Görükle'de topluluklar ve diğer platformların atölyelerini gerçekleştirmelerine bir alan açıldı. Festivalde öğrenci toplulukları atölyeler, etkinlikler ve konserler gerçekleştirdi.

"ARTIK GELENEĞİMİZE UYMAYAN ŞENLİKLER OLMAYACAK"

Festivalin sonunda söz alan etkinlik kolaylaştırıcısı ve festival yürütücülerinden Burhan Kurtulmuş Aytoslu üniversite bahar şenliği için toplulukların ve kendisinin Rektörlük ile görüştüğünü belirterek, “Rektörlük ‘Artık eskisi gibi bizim ahlak ve geleneğimize uygun olmayan tasvip etmediğimiz şenlikler olmayacak. Akşam saatlerinde kızlı erkekli böyle konserler istemiyorum, geçen festivalde izin verdik, benim başımı yaktınız!’ dedi. Rektörlük festival karşıtı bildiriyi kastederek, ayrıca ‘Ülkenin içinde bulunduğu siyasi şartları değerlendirmek zorundayım' diyerek bize geri dönüş yaptı” dedi. Konuşma esnasında alanda bulunan yüzlerce genç, rektörlüğü ve üniversite yönetimini yuhalayarak protesto etti.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KAPATILMAKLA TEHDİT EDİLDİ

Açıklamada ayrıca festivalde yer almak isteyen topluluklara izin vermeyen yönetimin aynı zamanda birçok topluluğu kapatma ile tehdit ettiğine de değinilerek topluluklarının ve festival yürütücülerinin Nilüfer Belediyesi ile görüşüp onların düzenleyeceği bir festivalde yer alabileceklerini belirtmeleri üzerine sistemli olarak topluluk başkanlarının Kültür Müdürü ve SKS Daire Başkanı tarafından çağrılarak çeşitli üsluplarda tehdit ve gözdağına maruz kaldığı belirtildi.

Şenliği değerlendiren topluluklar üniversitenin kültür müdürünün festivale katılan öğrencilerin isimlerini ve numaralarına ulaşarak tehdit oluşturmaya çalışmasının idarenin öğrenci toplulukları üzerindeki baskının göstergesi olduğunu belirterek; “Bugünün çıktısı kuşkusuz ki öğrencilerin iradesinin üniversite idaresini yıktığıdır. Yıllardır bastırılmaya çalışılan üniversite toplulukları bugün bir aradalığın ne kadar büyük bir olanak yarattığını göstererek ‘kızlı erkekli ve kimsenin başının yanmadığı’ bir şekilde festival düzenlenebildiğini göstermiştir” denildi.