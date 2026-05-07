Rektörlük, ODTÜ'deki provokasyona yönelik inceleme başlattı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinliklerinde yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

ODTÜ'den yapılan açıklamada, "etkinlikler sırasında bir grup öğrenci arasında yaşanan şiddet içeren olayların derin bir üzüntüyle karşılandığı ve kınandığı" ifade edildi.

Üniversitenin köklü geçmişi boyunca ifade özgürlüğünü, çoğulculuğu, karşılıklı saygıyı ve birlikte yaşam kültürünü merkeze aldığı kaydedilen açıklamada, huzur ve dayanışma ortamıyla bağdaşmayan hiçbir şiddet eyleminin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

"GEREKLİ SÜREÇLER İVEDİLİKLE YÜRÜTÜLECEK"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu üzücü olayların, üniversitemizin temsil ettiği ortak değerleri gölgelemesine izin verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Türk bayrağı, bu toprakların ortak hafızasını, fedakarlıklarını ve milletçe paylaştığımız en kıymetli değerleri temsil etmektedir. Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyor, bu konudaki hassasiyetimizi kamuoyuyla içtenlikle paylaşıyoruz.

Olayla ilgili inceleme süreci başlatılmış olup, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçler ivedilikle yürütülecektir. Tüm öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı sağduyulu, saygılı ve yapıcı bir iletişim dili benimsemeye, ODTÜ'nün köklü kültürüne ve ortak yaşam anlayışına birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Dün, ODTÜ'deki Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleşen İlkay Akkaya konseri sırasında öğrenciler arasında arbede yaşanmıştı.

ODTÜ'deki Devrim Stadyumu'nda dün (6 Mayıs) İlkay Akkaya konseri düzenlendi. Akkaya'nın konseri sürerken, üst tribünlerdeki bir grubun yuhalamaya başladığı ve su şişesi fırlattığı belirtildi.

Ardından stadyumda konseri dinleyen öğrenciler ve tribünlerde bayrak açarak provkasyon yapmaya çalışan grup arasında kısa süreli arbede oldu.