Rektörlükten, ODTÜ’lü öğrencilere soruşturma

ODTÜ Rektörlüğü "Şenlik Devrim Sahnesiz Olmaz" eylemini gerekçe göstererek öğrencilere soruşturma açtı. ODTÜ Sol Genç, soruşturmaya dair yaptığı açıklamada "Sayımız çok, mücadelemiz meşrudur; atanmışların soruşturması bizi yıldıramaz" dedi.

HABER MERKEZİ

ODTÜ yönetiminin, üniversitede gelenek haline gelmiş olan bahar şenliğini iki güne indirmesi ve Devrim Stadyumu’na izin vermemesi üzerine ODTÜ’lü öğrencilerin başlatmış olduğu “Şenlik Devrim Sahnesiz Olmaz!” eylemleri sonucu, öğrenciler tüm baskı ve engellemelere rağmen alternatif şenlik hazırlıklarına başladı.

Devrim sahnesinde sonuna kadar ısrar ederek rektörlük önünde uzun süre eylemlerde bulunan öğrencilere ise ODTÜ Rektörlüğü eylemleri gerekçe gösterip öğrenciler hakkında soruşturma başlattı. ODTÜ’de atanmış rektör Verşan Kök, Şenlik eylemlerine katılan 100’e yakın öğrenciye 1 aydan 1 döneme kadar uzaklaştırma cezası istedi. Soruşturmaların kapsamında şu ana kadar 76 kişi bulunuyor.

ÖĞRENCİLERE UZAKLAŞTIRMA CEZASI

24 Nisan-5 Mayıs tarihlerindeki “Şenlik Devrim Sahnesiz Olmaz!” eylemlerinin ilk günlerinde ‘rektörlük binası’ önünde toplanmayı yasaklı hale getiren okul yönetimi tepkilerin odak noktasında olmuştu. Yasaklara ve baskılara rağmen rektörlük binası önünde toplanan, stant ve çadır açıp dayanışma halinde nöbet tutan ODTÜ’lü öğrencilere rektörlük tarafından çeşitli gerekçelerle iki türlü soruşturma başlatıldı. Eylemin ilk günlerinde, yürüyüşte ve gösterilerde rektörlük binası önünde bulunduğu tespit edilen öğrenciler; ‘Yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozmak’ gerekçesiyle bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası ile disiplin kuruluna sevk edildi.

Eylemin ilerleyen günlerinde rektörlük binası önünde stant ve çadır açarak nöbet tutan öğrencilere ise ‘Yükseköğretim kurumlarına işgal benzeri fiillerle kurumun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak’ gerekçesiyle bir yarıyıl boyunca uzaklaştırma cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.

"ATANMIŞLARIN SORUŞTURMASI BİZİ YILDIRAMAZ"

Rektörlük tarafından başlatılan soruşturmalar ve uzaklaştırma cezalarının ardından ODTÜ’lü öğrenci grupları sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

ODTÜ Sol Genç, X hesabından yaptığı paylaşımda “Kayyumluk, Devrim için yürüttüğümüz mücadelemizi bastırmak için eyleme katılanlara soruşturma açmaya başladı. Sayımız çok, mücadelemiz meşrudur; atanmışların soruşturması bizi yıldıramaz!” diyerek mücadelelerinde kararlı olduklarını belirtti.

Bugün, eylem sırasında da sıkça kullanılan adıyla “kayyumluk”, Devrim için yürüttüğümüz mücadelemizi bastırmak için eyleme katılanlara soruşturma açmaya başladı.



Sayımız çok, mücadelemiz meşrudur; atanmışların soruşturması bizi yıldıramaz! #DevrimİçinBirleş pic.twitter.com/NnAPQhSdzO — ODTÜ SOL Genç (@solgencodtu1) May 13, 2024

ODTÜ Emek Gençliği ise “ODTÜ öğrencilerinin mücadelesi soruşturmalarla bitmeyecek. Devrimsiz Şenlik olmaz demeye, mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz! Kendi şenliğimizi örmekten vazgeçmeyeceğiz!” dedi.