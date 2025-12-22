Rektörün "itaat edeni atayacağım" dediği iddiası: Şırnak Üniversitesi Senatosu'ndan açıklama geldi

Şırnak Üniversitesi, Rektör Abdurrahim Alkış’a ait olduğu iddia edilen ve "kendisine itaat edenleri" atayacağını duyurduğu öne sürülen haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada haber yalanlanırken "Bazı art niyetli kişiler, Sayın Rektörümüzün sosyal medya hesabının ekran görüntüsünü alarak, istedikleri içeriği foto montaj ve benzeri yöntemlerle yerleştirerek dijital manipülasyon yapmaktadır" denildi.

"İTAAT EDENİ ATAYACAĞIM" DEDİ İDDİASI

20 Aralık günü yayımlanan haberde Rektör Alkış’ın paylaşımında kadroya atayacaklarını belirlediği, YÖK’ten tam destek aldığı ve atanan kişilerin kendisine itaat etmesini istediği öne sürüldü. Facebook’tan paylaşıldığı iddia edilen görselde özetle şu ifadeler yer aldı: “Akıllarınca bana savaş açıp kazanacaklarını sanan ahmaklar hakkında YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar ve YÖK Başkanvekili Sayın Metin Topçuoğlu ile telefonda görüştüm. Bu üniversiteyi iradesiyle kucaklayıp dünyaya tanıtan benim gibi bir rektöre başkaldıracak kadar ileri giden ahmakların akıbeti hakkında konuştuk ve bunları üniversitemizde barındırmayacağımı bizzat ilettim ve onaylarını aldım.

Dinimiz İslam'da da emrolunduğu üzere yöneticilere itaat farzdır hükmü gereğince sizi yönetmeye muktedir olan Rektörünüz olarak sizden artık tam itaat istiyorum. Tam itaatle ve sadakatle bana bağlı olanları ödüllendirip terfi ettireceğim gerçeğini bugün çıktığımız Öğretim Üyesi ilanıyla hepinize emsal olarak gösteriyorum. İbret almak isteyenleriniz üniversiteden attıklarıma baksın, örnek almak isteyenleriniz ise taltif edip yükselttiklerime baksınlar.”

"DİJİTAL MANİPÜLASYON"

Üniversiteden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ve Şırnak Üniversitemiz aleyhine geçmiş dönemlerde başlatılan ve son bir ay içerisinde yoğunlaşan, sahte belgelerle yürütülen gerçeğe aykırı ve mesnetsiz karalama kampanyaları bu açıklamayı zorunlu hale getirmiştir. Üniversitemizi, Sayın Rektörümüzü ve tüm kenti hedef alanların, gazetecileri, medyayı hatta siyaseti bile manipüle etmeye çalıştıkları görülmektedir. Bazı art niyetli kişiler, Sayın Rektörümüzün sosyal medya hesabının ekran görüntüsünü alarak, istedikleri içeriği foto montaj ve benzeri yöntemlerle yerleştirerek dijital manipülasyon yapmaktadır. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış adına yapıldığı iddia edilen sosyal medya paylaşımlarının hiçbirinin, ne Rektörümüz ile ne de Şırnak Üniversitesiyle hiçbir ilgisi yoktur.”

Haberin Meclis’e de taşındığı ifade edilen açıklamada “Rektörümüz Sayın Pof. Dr. Abdurrahim Alkış’ın ismini anarak sahte belge üzerinden açıklama yapan Sayın Vekilin, çıkan iddialara ilişkin yanlış bilgilendirildiğini düşünüyoruz. Hâlbuki çıkan haberlere ilişkin arzu eden herkesin talep etmesi durumunda, Üniversitemiz tarafından açık ve şeffaf biçimde bilgi ve belgelerin paylaşılacağı bilinmelidir

Söz konusu asılsız iddiaları yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli hukuki takibat ve süreç başlatılmış olup, Üniversitemizin kurumsal haklarını, itibarını ve tercih edilebilirlik düzeyini korumaya yönelik tüm hukuki mekanizmaların kararlılıkla işletileceğini kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.”