"Remi" isimli kediye ev hapsi cezası: 90 sayfalık gerekçeli karar

Fransa’nın Agde kentinde Dominique Valdes’in isimli kadının kedisi Remi, komşusunun şikâyeti üzerine mahkeme kararıyla “ev hapsi”ne alındı. Komşusunun bahçesine girerek zarar verdiği iddia edilen kızıl kedi Remi’nin artık dışarı çıkması yasaklandı.

Kedi Remi böylece dünyada bilinen ilk ev hapsi alan kedi oldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ: "BAŞKA BİR KIZIL KEDİ DAHA VAR"

Beziers Mahkemesi, kedinin sahibini Valdes'i olaydan sorumlu tutarak, Remi’nin bahçeye her izinsiz girişinde 30 avro para cezası ödenmesine hükmetti.

Komşu, kedinin ıslak sıvaya pati izi bıraktığını, yorgana işediğini ve bahçeye dışkıladığını öne sürdü.

Remi'nin sahibi Valdes ise suçlamaları reddederek 90 sayfalık mahkeme dosyasında suçun Remi’ye ait olduğuna dair kesin kanıt olmadığını, mahallede bir kızıl kedinin daha olduğunu ve bölgede benzer renkte birçok kedi bulunduğunu söyledi.

Valdes’in daha önce de “bahçe keyfini bozduğu” gerekçesiyle 2 bin 50 avro tazminat ödediği öğrenildi.

HAYVAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ ENDİŞELİ

Karar, ülke genelinde hayvan hakları derneklerinin tepkisini çekti.

Fransa Hayvan Koruma Derneği, bu tür kararların kedilerin özgür dolaşımını kısıtlayacak yeni uygulamaların önünü açabileceği uyarısında bulundu.