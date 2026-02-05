Renato Nhaga: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Nhaga, Galatasaray'a imza attığı için mutlu olduğunu belirtti.

Başkan Dursun Özbek'le birlikte kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra duygularını aktaran Nhaga şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK HEVESLİYİM"

"Genç bir oyuncu olarak güzel bir projenin parçası olacağım için çok hevesliyim. İlk hedefim maçtan maça elimden gelenin en iyisini yapıp takımımın maç kazanmasına fayda sağlamak.

Gelecekte neler olacağını göreceğiz ama öncelikli hedefim günden güne takımıma fayda sağlamak"

Başkan Özbek de genç oyuncuya "Hoş geldin" diyerek şunları söyledi:

"İnşallah Galatasaray'da güzel günleri olacak. Genç bir oyuncu, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Bugün ilk günü. Galatasaray'a büyük fayda sağlamasını diliyorum. Özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de yolu açık, şansı bol olsun."