Renato Nhaga, Galatasaray tarihine geçti

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia’dan Renato Nhaga’yı renklerine bağladı. 18 yaşındaki futbolcu, bu transferle sarı-kırmızılı kulüp tarihindeki ilk Gine-Bissaulu oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılılar, Noa Lang ve Yaser Asprilla’nın ardından Nhaga için 6 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödedi. Genç oyuncunun transferiyle Galatasaray tarihinde forma giyen yabancı futbolcu sayısı 216’ya yükseldi.

216'NCI YABANCI FUTBOLCU

Galatasaray, Süper Lig’in başladığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 53 ülkeden toplam 215 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Nhaga’nın katılımıyla bu sayı 216 oldu.

Gine-Bissau Milli Takımı formasıyla şu ana kadar 6 maça çıkan Renato Nhaga, milli formayı ilk kez 6 Haziran 2025’te Burundi ile oynanan hazırlık karşılaşmasında giydi. Genç oyuncu, bu sezon Casa Pia ile 21 resmi maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

Öte yandan Galatasaray, kulüp tarihinde en fazla yabancı futbolcuyu Brezilya’dan transfer etti. Sarı-kırmızılı ekip, 66 yıllık süreçte 25 Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Yugoslavya 16, Romanya ise 15 futbolcuyla bu alanda üst sıralarda yer aldı.