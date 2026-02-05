Renato Nhaga, Galatasaray tarihine geçti
Ara transfer döneminde kadroya katılan Renato Nhaga, sarı-kırmızılı kulüp tarihinde forma giyen ilk Gine-Bissaulu futbolcu oldu. Genç oyuncu aynı zamanda Galatasaray’ın 216’ncı yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia’dan Renato Nhaga’yı renklerine bağladı. 18 yaşındaki futbolcu, bu transferle sarı-kırmızılı kulüp tarihindeki ilk Gine-Bissaulu oyuncu olarak kayıtlara geçti.
Sarı-kırmızılılar, Noa Lang ve Yaser Asprilla’nın ardından Nhaga için 6 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödedi. Genç oyuncunun transferiyle Galatasaray tarihinde forma giyen yabancı futbolcu sayısı 216’ya yükseldi.
216'NCI YABANCI FUTBOLCU
Galatasaray, Süper Lig’in başladığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 53 ülkeden toplam 215 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Nhaga’nın katılımıyla bu sayı 216 oldu.
Gine-Bissau Milli Takımı formasıyla şu ana kadar 6 maça çıkan Renato Nhaga, milli formayı ilk kez 6 Haziran 2025’te Burundi ile oynanan hazırlık karşılaşmasında giydi. Genç oyuncu, bu sezon Casa Pia ile 21 resmi maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.
Öte yandan Galatasaray, kulüp tarihinde en fazla yabancı futbolcuyu Brezilya’dan transfer etti. Sarı-kırmızılı ekip, 66 yıllık süreçte 25 Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna kattı. Yugoslavya 16, Romanya ise 15 futbolcuyla bu alanda üst sıralarda yer aldı.