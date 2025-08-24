Renato Sanches'in yeni adresi Panathinaikos oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Süper Lig ekibi Samsunspor ile mücadele eden Panathinaikos, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yunanistan temsilcisi, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Futbol kariyerine Benfica altyapında başlayan Sanches; Bayern Münih, Lille ve Roma gibi takımların formasını da giydi.

Renato Sanches'in ismi transfer dönemi boyunca Süper Lig ekipleriyle de anılmıştı.

Kariyeri boyunca toplam 296 müsabakaya çıkan Portekizli orta saha; 19 gol, 20 asistlik skor katkısında bulundu.