Renault 5 E-Tech Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Elektrikli otomobil pazarında rekabet hız kesmeden devam ederken, Renault Türkiye mart ayına özel yeni kampanyasını duyurdu. Renault 5 E-Tech elektrikli modeli için açıklanan kampanya kapsamında araç, 1.625.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Elektrikli araç satın almak isteyen kullanıcılar için açıklanan bu fiyat fırsatı, özellikle şehir içi kullanımda ekonomik ve çevreci bir seçenek arayanların dikkatini çekiyor.

Renault tarafından duyurulan kampanya kapsamında 2025 model Renault 5 E-Tech elektrikli modeli, belirli versiyon için geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Kampanyanın mart ayı boyunca geçerli olduğu belirtilirken, stoklarla sınırlı olduğu da özellikle vurgulanıyor.

RENAULT 5 E-TECH ELEKTRİKLİ MART 2026 KAMPANYASI

Renault’nun mart ayına özel duyurduğu kampanya kapsamında Renault 5 E-Tech elektrikli modelinde önemli bir fiyat avantajı sunuluyor. Kampanya kapsamında aracın başlangıç fiyatı şu şekilde açıklandı:

Model Motor / Güç Versiyon Kampanyalı Başlangıç Fiyatı Renault 5 E-Tech EV40 120 hp Techno 1.625.000 TL

Belirtilen fiyat, Renault 5 E-Tech elektrikli modelinin techno EV40 120 hp versiyonunun perakende nakit satın alımında geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı olarak açıklandı. Ancak kampanya fiyatına kasko ve trafik sigortasının dahil olmadığı belirtiliyor.

RENAULT 5 E-TECH ELEKTRİKLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renault’nun tamamen elektrikli altyapıya sahip olan Renault 5 E-Tech modeli, çevreci ve ekonomik sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor. Modelin resmi teknik verileri ise şu şekilde paylaşıldı:

Özellik Değer Motor Tipi Elektrikli Motor Gücü 120 hp CO₂ Salımı 0 g/km Enerji Tüketimi 15,0 kWh / 100 km Batarya Versiyonu 52 kWh

Renault tarafından paylaşılan verilere göre araçta yer alan değerler WLTP standartlarına göre belirlenmiştir. Ancak sürüş tarzı, hava koşulları, yol şartları ve donanım seçenekleri gibi faktörler enerji tüketimi değerlerinde farklılıklara neden olabilir.

KAMPANYA KOŞULLARI

Renault Türkiye tarafından duyurulan kampanya belirli şartlar dahilinde sunulmaktadır. Kampanya detayları şu şekilde açıklanmıştır:

Kampanya yalnızca 31 Mart 2026 tarihine kadar geçerlidir.

geçerlidir. Fiyat avantajı stoklarla sınırlı olarak sunulmaktadır.

olarak sunulmaktadır. Kampanya yalnızca katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerlidir.

geçerlidir. Temsili araç görsellerinde yer alan aksesuarlar araçtan araca farklılık gösterebilir.

Renault kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

RENAULT 5 E-TECH ELEKTRİKLİ NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Elektrikli araçların Türkiye’de giderek daha fazla tercih edilmesi, üreticilerin de bu alandaki yatırımlarını artırmasına neden oluyor. Renault 5 E-Tech elektrikli modeli, sıfır emisyonlu yapısı ve modern elektrikli motor teknolojisi ile özellikle şehir içi kullanımda ekonomik bir alternatif sunuyor.

0 g/km CO₂ salımı sayesinde çevre dostu bir sürüş sunan model, aynı zamanda elektrikli araçların sunduğu düşük kullanım maliyetleri ile de öne çıkıyor.

Renault 5 E-Tech elektrikli fiyatı ne kadar?

Mart 2026 kampanyası kapsamında Renault 5 E-Tech elektrikli modelinin başlangıç fiyatı 1.625.000 TL olarak açıklandı.

Renault 5 E-Tech elektrikli hangi versiyon için geçerli?

Kampanya fiyatı Renault 5 E-Tech techno EV40 120 hp versiyonu için geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır.

Renault 5 E-Tech elektrikli kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Renault tarafından açıklanan kampanya 31 Mart 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

Renault’nun mart ayına özel olarak duyurduğu Renault 5 E-Tech elektrikli kampanyası, elektrikli otomobil satın almak isteyen kullanıcılar için önemli bir fiyat avantajı sunuyor. 1.625.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan model, sıfır emisyonlu yapısı ve modern elektrikli motor teknolojisiyle dikkat çekiyor. Mart ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Renault yetkili satıcılarından detaylı bilgi alınabiliyor.